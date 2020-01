Sono stati sorpresi mentre cercavano di rubare spaccando i vetri di alcune auto parcheggiate a Como. In arresto sono finiti tre uomini, che con sé avevano 3.500 franchi in contanti, la chiave di una Maserati e i telecomandi per cancelli di alcune abitazioni.

I tre - riferisce la Provincia di Como - sono comparsi ieri in tribunale per rispondere delle accuse di furto. Si tratta, stando al quotidiano lariano, di nordafricani muniti di documenti elvetici. In particolare, si tratterebbe di richiedenti l’asilo con dimora a Berna. Fermati dai carabinieri, tutti e tre hanno ripetuto di abitare a Berna e hanno esibito un pass d’uscita per richiedenti l’asilo.