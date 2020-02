Furto nella villa di monsignor Grampa

Come si legge su La Provincia di Como, l’abitazione dei due religiosi, che si trova in via Belvedere a Caslino d’Erba (Como), è stata oggetto delle attenzione dei malviventi ed è il secondo colpo su questa strada nel giro di un paio di settimane.

I ladri dovrebbero aver agito sabato sera, mentre i due religiosi non erano presenti. Per accedere avrebbero forzato la finestra del bagno al primo piano, usando un tronco. La valutazione complessiva di cosa manchi nella casa, tuttavia, non è ancora stata fatta.

A scoprire il colpo è stata un’amica di famiglia, che ha riferito alla Provincia di Como di aver scoperto il furto quasi per caso: «Di solito non controllo il primo piano ma ho voluto fare un giro in più anche in considerazione dei diversi furti che ci sono a Caslino d’Erba in questi giorni», ha spiegato. «Quando sono salita per le scale ho subito visto questa luce che non doveva esserci se era tutto chiuso, all’interno delle stanze hanno svuotato per terra il contenuto di cassetti e armadi».