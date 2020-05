In tempi di coronavirus anche una dimenticanza può costare cara. In un supermercato italiano di Lavena Ponte Tresa una cassiera ha fatto notare ad un cliente (che ci ha segnalato il fatto) che pur indossando la mascherina, in base alle disposizioni della Regione Lombardia (nel frattempo estese ad altre aree del Paese), è stato reso obbligatorio anche l'uso dei guanti di lattice o di plastica usa e getta messi a disposizione all'ingresso. L'ignaro cliente, scusatosi per essersi fatto cogliere in difetto, ha letteralmente sgranato gli occhi quando l'anziana dipendente - prima di consegnargli lo scontrino della spesa - gli ha fatto ulteriormente capire perché oggi, contravvenire alla legge, non conviene affatto.