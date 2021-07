George Clooney, si sa, ama il Lago di Como. Nella buona e nella cattiva sorte, verrebbe da dire. L’attore americano, che ha fatto di Laglio la sua seconda casa, da un mese buono sta trascorrendo le vacanze sul Lario assieme alla moglie Amal e ai figli Ella e Alexander. Le intense piogge e gli smottamenti che hanno colpito la regione, va da sé, non hanno lasciato indifferente la star di Hollywood. «Ha piovuto per tre giorni di fila» ha non a caso commentato il sindaco di Laglio Roberto Pozzi. «Poi si è scatenato l’inferno e siamo stati sommersi da un gigantesco torrente d’acqua che ha spazzato via i detriti. Il rumore e la forza dell’acqua erano incredibili». Il fango, in particolare, ha bloccato la porta d’ingresso di Villa Oleandra, l’arcinota dimora estiva di Clooney. Nelle vicinanze, quattro case sono crollate e circa 60 persone hanno dovuto essere evacuate.