Il tampone obbligatorio per andare in Italia non starebbe creando danni economici solo agli esercenti commerciali appena al di là del confine, ma anche ai distributori svizzeri. Il motivo? Il prezzo del carburante in Italia è schizzato alle stelle, raggiungendo il record di oltre 1,6 euro al litro (varia da 1,62 a 1,66). Per gli abitanti del Varesotto e del Comasco, la scelta più ovvia sarebbe quella di far rifornimento in Ticino, dove i prezzi al litro stanno intorno agli 1,5 franchi (1,4 euro circa). Ciò che farebbe desistere molti automobilisti italiani, che su un pieno da 40 litri risparmierebbero qualcosa come 8,80 euro, è proprio il tampone con esito negativo richiesto una volta tornati in patria. Tradotto: niente spesa per i ticinesi, niente benzina per gli italiani. Del tema si è occupata quest’oggi «La Prealpina», che ha intervistato Massimo Sassi, associato di Faib Varese (Federazione autonoma italiana benzinai) e gestore della stazione di largo IV Novembre a Varese, secondo cui ci sarebbero tutti i presupposti per riattivare la Carta sconto benzina, bloccata lo scorso 1 marzo. Sassi spiega che «ci sarebbe il margine per ripristinare lo sconto di 16 centesimi». Una misura che andrebbe introdotta al più presto perché «oggi le frontiere sono ancora parzialmente ‘chiuse’ e quindi buona parte delle persone continua a fare il pieno in Italia perché è obbligata. Ma non appena riapriranno, temo che tutti si fionderanno in Svizzera e poi, per riabituarli alla Carta sconto, sempre che venga ripristinata, ci vorrà del tempo». Insomma, se dovesse arrivare il via libera alle frontiere prima della Carta sconto, i distributori delle province di confine potrebbero perdere un sacco di soldi, mentre quelli ticinesi potrebbero contarne più del previsto.