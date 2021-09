«Grazie a tutti per gli auguri, un abbraccio». Umberto Bossi, affaticato nella voce, ma ancora «lucidissimo» - confiderà poi Roberto Calderoli - ringrazia al telefono la trentina di ‘irriducibili’ leghisti della prima ora che stamattina si è radunata al Centro polivalente di Cisano Bergamasco - vicino a Pontida, dove inizialmente si sarebbe dovuto tenere il raduno, poi spostato causa pioggia - per festeggiare gli ottant’anni del Senatùr, che cadono proprio oggi.

A organizzare l’incontro l’ex ministro del Carroccio Roberto Castelli, per conto della sua associazione culturale ‘Autonomia e Libertà’. La telefonata arriva e scalda gli animi dei presenti, benché duri pochissimi secondi: il tempo di un grazie e di un saluto. All’incontro c’erano, oltre a Castelli, anche Roberto Calderoli e i segretari regionale lombardo Fabrizio Cecchetti e provinciale bergamasco Cristian Invernizzi, oltre ai sindaci di Pontida e Cisano, Pierguido Vanalli e Andrea Previtali. In quella che è stata definita una ‘rimpatriata tra amici’ si sono susseguiti vari interventi e poi è arrivata la brevissima telefonata del ‘Capo’, come ancora affettuosamente viene chiamato Bossi: «Ci riuniamo per fare sentire il nostro calore e il nostro affetto al Capo, senza nostalgie», spiega Castelli.

E non si sono fatti attendere gli auguri di Matteo Salvini, arrivati tramite un videomessaggio registrato in auto durante uno spostamento tra una città e l’altra per il tour elettorale in vista delle amministrative di inizio ottobre: «Umberto, una montagna, anzi un lago di auguri. Te li faccio dalla macchina, come ci hai insegnato tu, non c’è sabato e domenica - ha detto il leader della Lega -. Questo è il modo di fare politica con passione e tenacia, con testa e cuore, che mi hai e ci hai insegnato: se siamo qui, se milioni di persone credono in futuro migliore è perché hai cominciato con pochi altri eroi e valorosi tanti e tanti anni fa. Non saprei cosa aggiungere se non riconoscenza, gratitudine, affetto, stima e venerazione, oserei dire. Mi spiace di non esserci come e quanto vorrei, però dal mio e nostro cuore c’è un sentimento di riconoscenza che non finirà mai».

Numerosi i messaggi d’auguri arrivati al Senatùr, che ha trascorso la giornata con i famigliari nella sua casa di Gemonio. Rispettato da tutti quale fondatore della Lega, sono di fatto lontani per il Senatùr gli anni della ribalta politica: nato il 19 settembre del 1941 a Cassano Magnago, nel Varesotto, papà operaio e mamma portinaia, viene eletto in Senato per la prima volta nel 1987 e poi per 6 volte alla Camera e una seconda volta a Palazzo Madama nel 2018, dove tuttora siede. Per tre volte parlamentare europeo, dal 2001 al 2004 è stato ministro per le Riforme istituzionali e la devoluzione e dal 2008 al 2011 ministro per le Riforme e il federalismo, in entrambi i casi in governi guidati da Silvio Berlusconi. Attuale ‘Presidente federale della Lega Nord’, carica a vita, dal 1989 al 2012 è stato segretario federale del partito da lui fondato e dal 1984 al ‘93 ha ricoperto anche il ruolo di segretario nazionale della Lega Lombarda.

