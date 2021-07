Non solo Ticino. Il maltempo ieri ha colpito duro anche nel Nord Italia. Oltre ai numerosi danni registrati nelle Province di confine, pure il Milanese ha dovuto fare i conti con le forti precipitazioni. Una violenta grandinata si è abbattuta sui quartieri più a sud del capoluogo lombardo. In alcuni video diffusi sul web, si vedono i vetri delle auto distrutti dai pezzi di ghiaccio, grossi anche come una spugna (vedi tweet di MeteoSvizzera), nel parcheggio del centro commerciale Fiordaliso di Rozzano. Il maltempo ha pure sfondato parte del tetto dell’edificio. Secondo MeteoSvizzera, sabato sera/notte e lunedì pomeriggio torneranno i temporali in Ticino, mentre si prevede una domenica soleggiata e calda.