«Abbiamo notizia che alcuni tamponi veloci e alcuni test rapidi sierologici in circolazione non hanno la certificazione e dunque non sono attendibili. Sappiamo inoltre con certezza che alcuni esercizi commerciali, tabaccherie e ferramenta, vendono test rapidi al pubblico». Con queste parole Attilio Marcantonio, presidente di FederFarma Como, si è espresso sulle «gravi irregolarità» riscontrate nella provincia comasca. A riportare il caso, sul suo sito, il giornale «La Provincia di Como».