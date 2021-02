Emergono i primi dettagli di quanto accaduto questo pomeriggio - attorno alle 15 - alla dogana del Gaggiolo, ancora in questo momento isolata per un allarme. Fonti italiane ci fanno sapere che un uomo è stato fermato mentre stava transitando con la sua auto (targata in Italia) a gran velocità verso la dogana svizzera. Fermato proprio per l’eccessiva e decisamente sospetta velocità, sarebbe andato in escandescenza e avrebbe iniziato a gridare di avere una bomba - o dell’esplosivo - nel veicolo. Secondo diverse testimonianze l’uomo era in uno stato piuttosto alterato.



Immediata la reazione. La Guardia di Finanza ha immediatamente preso contatto con i colleghi elvetici che, in collaborazione con la polizia cantonale, hanno immediatamente predisposto le misure di sicurezza e sigillato l’area. Creato cioè un perimetro di sicurezza. Sarebbero un centinaio, sul versante svizzero, le persone evacuate. Misure analoghe sono state prese anche in Italia.