Era ricercato da molti anni per truffa e doveva scontare una condanna a 2 anni e 7 mesi di carcere per avere emesso assegni a vuoto nel 2015 a danno di diverse aziende edili di Como, Varese e Milano. L’uomo, di 48 anni, si era reso irreperibile tanto da essere stato anche cancellato dall’angrafe del Comune di Guanzate dove risultava residente. La notte del 30 dicembre 2019 però, come riportano diversi media italiani, è rimasto coinvolto in una brutta caduta in bicicletta mentre era ubriaco. L’infortunio è avvenuto proprio a Guanzate, in via Cascina Carlotta. Oltre agli uomini del 118, sono intervenuti i carabinieri di Appiano Gentile che hanno riconosciuto l’uomo. Dopo avere atteso che fosse dimesso dall’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia lo hanno accompagnato al carcere Bassone dove sconterà la pena.