L’euforia dei commercianti comaschi per l’annuncio dello stop, dalla mezzanotte di ieri, alla mini-quarantena per i cittadini Schengen – compresi gli svizzeri –, che entrano in Italia è ben presto svanita. A montare, ora, è il malcontento. Questo perché l’ordinanza a firma del ministro della Salute Roberto Speranza ha messo nero su bianco il fatto che nel Belpaese si può entrare unicamente con il tampone molecolare o antigienico negativo entro le 48 ore precedenti, escludendo quindi, di fatto, il via libera a persone vaccinate e guarite dal coronavirus. A tutti gli effetti, si tratta di un duro colpo per i commercianti attivi a ridosso del confine. A tal punto che alcuni di loro hanno deciso di scendere in piazza. O meglio, di manifestare al confine. Lo hanno fatto, sabato, i commercianti di Lavena Ponte Tresa i quali, nei pressi della dogana, si sono letteralmente calati i pantaloni per dimostrare come il governo italiano li stia «lasciando in mutande». Si stanno preparando ad esprimere il proprio dissenso anche i colleghi di Ponte Chiasso. «La clientela ticinese non si può permettere di fare un tampone ogni due giorni per venire in Italia a fare shopping o la spesa – si sfoga Luca Bai del negozio d’abbigliamento Area 2 Rezzonico, situato a poche decine di metri dal confine –. Fondamentalmente, dunque, non è cambiato niente». Le ragioni sono presto spiegate: «Perché in altri paesi le persone vaccinate possono togliersi la mascherina, fare le feste e in Italia no? Perché in alcune nazioni è possibile entrare senza alcun tipo di autocertificazione, fare shopping e in Italia no?» Ancora: «Perché 70mila frontalieri entrano tutti i giorni in Ticino senza che nessuno li guardi e un migliaio di cittadini ticinesi non può venire in Italia per prendersi un caffè all’esterno dei bar?». Domande che lasciano ben comprendere la situazione di «controsenso» vissuta a cavallo del confine. «È da un anno che siamo in questa situazione», gli fa eco Tommaso Giudici del negozio di calzature Step shoes. Per questi commerci, infatti, non avere clientela ticinese significa, tradotto in numeri, un calo dell’affluenza tra l’80 e il 98%. «Il mio negozio è aperto dal 1938, neanche durante la guerra la situazione era così» evidenzia Bai nel commentare le percentuali.