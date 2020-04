Complice un aumento dei tamponi effettuati in Lombardia, 8.573, ieri nel Varesotto si è registrata una crescita dei casi di coronavirus: i nuovi positivi sono 72, per un totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria di 2.568 contagi. Il numero dei morti nella provincia di confine è salito a quota 337. Secondo Varesenews, i Comuni più colpiti, con più di 100 casi, sono Busto Arsizio (264), Varese (243), Saronno (156), Gallarate (150), Laveno Mombello (117), Cocquio Trevisago (116) e Malnate (103). Incremento di casi anche nel Comasco, in riferimento al report di martedì, «La Provincia di Como» parla di «giorno nerissimo», con 16 vittime e 78 persone positive alla COVID-19 in più rispetto al giorno precedente. I decessi totali in provincia di Como sono 447 mentre i contagi dall’inizio della pandemia sono 3.154.