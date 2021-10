In particolare, nei giorni scorsi, all’atto del controllo della dichiarazione di 32.000 euro da parte di un imprenditore residente in Turchia che si stava recando in Italia, sono stati rinvenuti 35.700 euro, con conseguente contestazione dell’inesattezza della dichiarazione e una sanzione di 3.855 euro.

In altri nove casi è stata rinvenuta solo valuta in euro e in tre ulteriori casi anche valuta estera, tra cui sterline inglesi, franchi svizzeri e dollari americani. Otto violazioni sono state commesse all’entrata in Italia, cinque all’atto dell’uscita.