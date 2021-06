In queste immagini sono visibili i cosiddetti «forchettoni», che bloccano i freni di emergenza, spiega la ZDF in un comunicato, riferendo delle immagini del videoamatore e appassionato di funivie Michael Meier. Per interessi di tipo tecnico, si legge nella nota, filmò la funivia del Mottarone tre volte: nel 2014, nel 2016 e nel 2018.