«I nostri negozi hanno bisogno del sostegno dei ticinesi»

L’Italia ha riaperto le frontiere. Da questa mattina, i ticinesi possono recarsi nella vicina Penisola per qualsiasi genere di attività. Possono andare dal parrucchiere, dall’estetista, al ristorante, in spiaggia, farsi un giro a Milano o a Como. Ma non possono fare la spesa. È questa l’unica – e per certi versi incomprensibile – restrizione ancora in vigore. Se al valico vieni scovato con della merce acquistata il giorno stesso riceverai una multa di 100 franchi. Quella prevista dall’Ordinanza COVID 2, tuttora in vigore. Un deterrente previsto inizialmente per evitare intralci ai controlli doganali. Che però ora, in una fase di grandi riaperture, fa discutere molto al di qua e al di là della frontiera. Abbiamo dunque chiesto un parere all’Associazione consumatori della Svizzera italiana (ACSI). «Diciamo che il divieto è una sorta di strano protezionismo» le parole di Laura Regazzoni, segretaria cantonale. «Capisco le discussioni su questo tema, è comprensibile. Eppure, in questo momento, i piccoli commerci, i nostri negozi, hanno bisogno come non mai del sostegno della clientela ticinese. È una fase molto delicata. Aggiungo che fare la spesa “a chilometro zero” ha anche un suo perché dal punto di vista ambientale».