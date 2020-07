Il confine tra Chiasso e Ponte Chiasso è stato uno dei simboli del lockdown e della chiusura delle frontiere, tanto che per settimane la presenza di troupe televisive - sia dalla parte svizzera, sia da quella italiana - è stata una costante. I confini sono ormai da tempo riaperti, ma Ponte Chiasso fatica a riprendersi. Fatica a ripartire. «I ticinesi non arrivano più». «I ticinesi sono molti meno di prima». «I ticinesi hanno paura dei contagi, anche se non riesco a spiegarmi il perché». Un po’ tutti i commercianti e i ristoratori che abbiamo incontrato ci hanno dato le stesse risposte. Il lockdown (finito in Italia in maggio) è stato un momento durissimo e la riapertura della dogana - in giugno - ha aiutato, sì, ma molto meno di quanto ci si potesse aspettare. «I clienti svizzeri - ci spiega...