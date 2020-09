Sono passati giorni, ma brucia ancora la ferita per la morte di don Roberto Malgesini, il «prete degli ultimi» ucciso proprio da un senzatetto tunisino (che nel frattempo avrebbe ritrattato la sua confessione) a cui aveva dato aiuto. In piazza San Rocco a Como sono molte le persone che passano per un momento di raccoglimento o anche un semplice e veloce saluto. Tra di loro, molti senzatetto e rifugiati, visibilmente commossi per la tragica fine del parroco che aveva dato loro speranza e conforto.