«Il Green pass è uno strumento contrario alla libertà e alla Costituzione, nel mio locale possono invece accedere tutti, chi ne è in possesso e chi no, chi si è vaccinato contro il coronavirus e chi non intende farlo». A parlare è Antonello Lai, 48 anni, che con la sua compagna, a Luino, gestisce il Crystal Lake Bar. Un locale che da alcune settimane è finito sotto i riflettori dell’opinione pubblica italiana dopo che al suo interno lo stesso barista ha esposto un cartello con la scritta «Il Green pass è anticostituzionale. Pertanto questo locale dà libero accesso a tutti». L’esortazione (visibile anche sulla vetrata) e che si pone di traverso rispetto al decreto anti-COVID varato dal Governo Draghi, ha già, in effetti, sollevato un polverone sulla stampa e l’inevitabile coda polemica sui social. Di questo esercizio pubblico, nel quale è esposta anche una bandiera svizzera con le scritte «Ungeimpft» (non vaccinato), «Gesund» (sano), «Grundrecht» (diritto fondamentale) e «Freiheit» (libertà), si sono già occupati i principali media italiani, come pure la trasmissione di Barbara d’Urso «Pomeriggio 5».