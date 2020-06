Un boato, il crollo del cornicione e, all’improvviso, tre vite spezzate. La tragedia avvenuta ieri ad Albizzate, nel Varesotto, ha lasciato la comunità sotto shock.

Attorno alle 17.30 una mamma 38.enne di origini marocchine che stava andando a fare la spesa al «Crai» è rimasta schiacciata insieme a due dei tre figli dai sessanta chili di cornicione in cemento armato staccatosi dal palazzo.

Per la donna e il figlio di 5 anni non c’è stato nulla da fare, mentre la sorellina di un anno è stata trasportata in elicottero in rianimazione a Gallarate dove è morta poco dopo.

Il terzo figlio ha visto un amico e si è salvato

Salvo, per pura casualità, il figlio maggiore, di 9 anni. Il bambino ha infatti visto un amichetto dall’altro lato della strada e lo ha raggiunto, salvandosi la vita. Incolume anche il sindaco del paese, Mirko Zorzo, che lavora in un’attività che si affaccia sulla via dove è avvenuto il crollo e che ieri pomeriggio, vedendo arrivare la mamma con i due piccoli, si è spostato per farli passare. «Un attimo e non li ho visti più», ha detto, mentre un’altra donna è rimasta ferita, anche se in maniera lieve.

Lo shock del papà: «Quando li ho visti mi sono sdraiato a terra, era un macello»

La comunità marocchina, che si è raccolta sul luogo della tragedia, racconta di una famiglia come tante, che abitava ad appena 4 minuti da lì. La 38.enne quella strada l’aveva percorsa centinaia di volte. Il marito - hanno riferito i conoscenti al Corriere della Sera - «è come se fosse ugualmente morto». Quando l’ambulanza l’ha soccorso, in stato di shock, ha riferito del senso d’impotenza per non essere riuscito a salvare sua moglie e i suoi due figli. Questa mattina, dopo una notte insonne, l’uomo ha raccontato l’immagine che gli è presentata davanti una volta arrivato sul posto: «Quando li ho visti mi sono sdraiato per terra, ho visto un macello, cosa potevo fare». «Sto male, perdere una moglie e due figli è stato un colpo, sarà difficile».

Il cornicione si è staccato all’improvviso

Il cornicione si sarebbe staccato improvvisamente hanno raccontato i vigili del fuoco intervenuti: «Dalle prime ricostruzioni non abbiamo trovato un punto di distacco preciso, circostanza che ci fa supporre che il cornicione si sia staccato interamente e completamente nello stesso momento». All’interno dell’edificio industriale non si sono verificati crolli ma i pompieri hanno accertato solo alcuni cedimenti. La procura di Busto Arsizio indaga per omicidio colposo e sta valutando altre ipotesi di reato.

