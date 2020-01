In un processo che vede imputato un uomo per aver bruciato alcuni rifiuti, il Comune di Cadegliano Viconago, piccolo paese al confine, ha deciso di costituirsi parte civile. Il motivo? Un danno d’immagine, dal momento che il fumo era arrivato in Ticino. I fatti - riporta Varesenews - risalgono al 2018, quando l’uomo ha dato fuoco a bancali e altri oggetti a pochi passi dal confine. Quando alcuni cittadini svizzeri hanno adocchiato il fumo, hanno chiamato la polizia, che però non ha potuto fare nulla, dal momento che il falò era fuori dalla loro giurisdizione.

Alla base della richiesta, ha spiegato il sindaco Arnaldo Tordi c’è l’intenzione di «far vedere agli svizzeri che non ci laviamo le mani del nostro territorio. Se il fumo italiano va a finire in Svizzera, i nostri vicini alla fine hanno tutto il diritto di reclamare. Così facendo vogliamo far vedere che l’amministrazione comunale non è insensibile di fronte a queste cose e che Italia non è rimasta con le mani in mano».