In Italia, il green pass europeo entrerà in vigore dal 15 giugno e, inizialmente, sarà valido in formato cartaceo. Lo ha detto il ministro del turismo Massimo Garavaglia in conferenza stampa con il presidente del Veneto Luca Zaia e con gli operatori turistici della regione. Ne riferiscono i media italiani, in particolare l’Huffington Post. E se dal 1. luglio il cosiddetto passaporto vaccinale sarà sostituito da un’app, «nel frattempo un bel pezzo di carta può bastare» ha chiarito proprio Garavaglia.

Una buona notizia per la Svizzera e per i tanti ticinesi desiderosi di riabbracciare l’Italia. Dal 15 giugno, infatti, per entrare nel Belpaese basterà presentare il certificato di avvenuta vaccinazione o di guarigione dal coronavirus da un massimo di sei mesi. Nello specifico, sarà possibile usare il green pass già 14 giorni dopo la prima dose. Si tratta di una regola più elastica rispetto a quella raccomandata oggi dalla Commissione Europea.

Per chi non fosse immunizzato o non avesse già contratto la COVID-19, per contro, rimarrà in vigore l’obbligo di presentare il risultato negativo di un test antigenico o PCR eseguito al massimo 48 ore prima.

