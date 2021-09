«Io non chiederò mai scusa, perché lui è un peccatore». Sono le parole pronunciate ieri dal tunisino di 53 anni giunto davanti alla Corte d’Assise di Como dove è imputato per l’omicidio di don Roberto Malgesini, avvenuto il 15 settembre dello scorso anno davanti alla chiesa di San Rocco.

Ha voluto prendere la parola per ribadire la sua totale assenza di pentimento per ciò che ha commesso, e l’eterna convinzione di essere stato vittima di una congiura orchestrata contro di lui. La giornata processuale ha seguito rigorosamente l’ordine degli accadimenti avvenuti quel giorno, partendo dai tre testimoni che hanno assistito all’aggressione. «Ero sceso a portare fuori il cane – ha raccontato il primo – ho visto il don in compagnia del tunisino. Tornando indietro ho sentito trambusto e ho visto l’assassino che lo accoltellava. Don Roberto ha fatto qualche passo perché era già ferito, si teneva la pancia, ed è stato raggiunto dall’imputato. Ho visto un gesto ripetuto, diverse coltellate, e con l’altra mano lo teneva al collo, con la sinistra il collo e con la destra gli infliggeva i colpi. Sono corso verso casa per chiamare i soccorsi, e sentivo don Roberto che chiedeva aiuto». Intanto il 53.enne ha lasciato a terra il coltello da 22 centimetri che aveva comprato mesi prima in supermercato, e si è diretto verso la caserma dei carabinieri. «Aveva un taglio sulla mano sinistra ed era pieno di sangue - ha ricordato il piantone di guardia quel giorno». Urlava e diceva: «Apri la porta, siete dei traditori... Ho ammazzato il prete di San Rocco». Il tunisino aveva le mani piene di tagli, gli indumenti insanguinati.

La vita dell’imputato fino al giorno del delitto è stata ricostruita dalla Squadra Mobile della polizia durante le indagini, coordinate dal pubblico ministero Massimo Astori. Dormiva alla parrocchia di Sant’Orsola, in un piccolo locale alle spalle dell’altare, dove teneva in un borsone i pochi oggetti di sua proprietà. Quando è stato arrestato, ha dichiarato alla polizia che quella borsa l’aveva già preparata per quando sarebbe stato portato in carcere. Era un abitudinario: si alzava presto la mattina, alle 5.30, e usciva per poi tornare più tardi nell’arco della giornata. Come ha fatto anche quel giorno, dirigendosi direttamente verso piazza San Rocco, armato del suo coltello.