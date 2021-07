Italia-Spagna è stata una partita tesissima. E combattuta. Anche, e soprattutto, perché si è conclusa ai rigori. E gli Azzurri, in questo esercizio, almanacchi alla mano non sempre sono stati bravi. Ricordate Italia ‘90 o USA ‘94? Ecco. Detto ciò, immaginate di essere tifosissimi dell’Italia, di trovarvi in una piazza davanti a un maxi-schermo e, sul più bello, di vedere comparire la scritta «Questa televisione si spegnerà entro pochi secondi se non schiaccerai un tasto». L’oramai tradizionale messaggio che compare per evitare inutili sprechi di energia. È successo in piazza a Varese, come riporta il portale VareseNews, e potete immaginare la reazione dei presenti. Panico, sì. Per fortuna, nella parte bassa del televisore il rigore di Jorginho si è visto chiaramente e la folla ha potuto festeggiare come si deve.