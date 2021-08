«Ieri ci ha lasciato un amico, Marco Borradori, sindaco di Lugano. Un uomo con il quale ho collaborato fin dai tempi della mia guida alla città di Varese e imparato ad apprezzare per le sue doti umane e politiche. La sua morte mi ha profondamente colpito». Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commenta la prematura scomparsa del sindaco di Lugano Marco Borradori. «Esprimo cordoglio alla sua famiglia - continua il governatore della Lombardia - e sono certo che il suo carisma vivrà per sempre nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo».

«La morte del sindaco di Lugano, Marco Borradori, mi ha addolorato e colpito molto. Sebbene i percorsi siano stati diversi, lui in Ticino, io in Lombardia, la nostra storia politica si è intrecciata e confrontata spesso. Lo ricorderò sempre con affetto, per l'amore che aveva verso il suo popolo, per la sua correttezza, competenza e garbo, qualità rare negli uomini politici». Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti citato dall’AGI.