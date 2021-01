Sono già passati 3 anni dall’apertura della linea ferroviaria Lugano-Varese-Malpensa. Era il 7 gennaio 2018 ma l’inaugurazione ufficiale era avvenuta il 22 dicembre alla presenta della consigliera federale Doris Leuthard e del ministro italiano dei trasporti Graziano Delrio. Da allora i numeri non hanno fatto altro che crescere. Almeno fino a quando non è caduta la mannaia del coronavirus «che l’anno scorso ha influito non poco anche su questa linea» ci conferma Giorgia Mosimann, portavoce di TiLo SA.