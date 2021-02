Le province italiane di confine spaventano gli analisti che si occupano, ormai da mesi, dell’epidemia di coronavirus.

Nelle ultime due settimane i contagi a Como e Varese sono quasi raddoppiati. L’indice Rt di entrambi i territori è salito a 1,17, tra i più alti di tutta la Lombardia. «Bisogna intervenire subito - dice Davide Tosi, esperto di Big Data e docente del Dipartimento di Scienze teoriche e applicate all’Università dell’Insubria, oltre che curatore della pagina di divulgazione scientifica “Predire è meglio che curare” - le prossime due settimane sono già scritte ma se lasciamo le cose così come stanno non potremo che peggiorare. Ormai è chiaro a tutti gli studiosi che le zone gialle producono un incremento del contagio attorno al 10%. La politica faccia le sue scelte, ma agisca in...