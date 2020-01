Una sedicente associazione culturale no profit in un Comune del Varesotto era in realtà una discoteca irregolare, con lavoratori in nero, che organizzava i suoi eventi tramite social network. L’attività è stata scoperta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Varese, nell’ambito dell’azione di contrasto ai fenomeni di evasione fiscale nel settore del no-profit, di tutela in materia di lavoro nero e di contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica. I controlli dei finanzieri, iniziati durante le ore notturne, hanno consentito di rinvenire, all’interno dei locali, oltre 500 giovani intenti a ballare, accertando che solo alcuni risultavano iscritti tra gli associati. Le Fiamme Gialle hanno inoltre scoperto la presenza di 13 lavoratori, tra cui un minorenne, impiegati come baristi, buttafuori e addetti al guardaroba, privi di un regolare contratto di lavoro subordinato e retribuiti «in nero». Le serate venivano organizzate con post sui social media, ove veniva pubblicato il listino prezzi. Con il pagamento di un biglietto pari ad alcune decine di euro, a seconda del tema dell’evento, era possibile accedere al locale e consumare bevande di qualsiasi tipo, come in una normale sala da ballo.