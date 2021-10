Circa 1.500 chili di prodotti alimentari, privi di informazioni in ordine alla loro tracciabilità, sono stati sequestrati quest’oggi dai funzionari ADM (Agenzia delle accise, dogane e monopoli) della Sezione Operativa Territoriale (SOT) di Oria Valsolda e dai militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Oria Valsolda. I prodotti - si legge in una nota - sono stati intercettati a bordo di un van guidato da un uomo, di origini marocchine e residente in Olanda, mentre cercava di entrare in Italia dalla Svizzera. Tra gli alimenti, sfusi e in cattive condizioni, sono stati rinvenuti miele, olio, burro di arachidi, olive, farine, spezie, frutta e ortaggi. Sono state sequestrate anche 80 scatole di lamette da barba, per un totale di ventimila pezzi, prive di marcatura CE. L’uomo si è reso responsabile di contrabbando in evasione di dazi e Iva all’importazione. Al trasgressore sono state inflitte le sanzioni previste dalla legge. Tutta la merce è stata sequestrata ai fini della confisca e, in particolare, i prodotti alimentari sono stati immediatamente avviati a distruzione sotto controllo doganale.