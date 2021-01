Nelle scorse ore, al valico autostradale di Brogeda, è stata impedita l’importazione di 226.020 franchi svizzeri non dichiarati da parte di una cittadina elvetica, che aveva cercato di occultare sulla propria persona 226 banconote, ciascuna in taglio da mille franchi.

In mancanza delle condizioni per consentire al trasgressore di accedere al beneficio dell’oblazione, si è proceduto, nei termini di legge, a sequestrare il 50% dell’eccedenza - 107.620 franchi - a cui sono state successivamente aggiunte le commissioni per il cambio valuta.