In dogana con orologi di lusso non dichiarati

Nulla da dichiarare, invece aveva con sé 6 orologi di una prestigiosa marca, del valore di circa 35 mila euro. L’uomo, un italiano delle Provincia di Lucca, titolare di un’azienda di orologi e preziosi, è stato fermato in dogana dai finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco – Sezione Operativa Stanziale di Ronago nell’ambito dei quotidiani controlli al confine con la Svizzera. L’uomo ha dichiarato ai militari di non avere merce e valuta, sebbene non fosse stato in grado di fornire una plausibile spiegazione sulla ragione del viaggio dalla Toscana al territorio comasco, motivo per cui è sorto il sospetto che il soggetto trasportasse merce con sé. Il sospetto è divenuto certezza, quando, a seguito di ispezione veicolare, i finanzieri hanno rinvenuto, occultati in diverse parti dell’auto, 6 orologi Omega, di cui due in edizioni limitate, che la casa produttrice aveva fabbricato in occasione di note competizioni sportive. La merce, trasportata a bordo della vettura, munita di certificato di garanzia e relative custodie, anch’esse originali, era stata prelevata in Svizzera per poi essere verosimilmente rivenduta agli appassionati di settore, in frode ai vincoli doganali e fiscali. I prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ed il trasgressore è stato segnalato all’Agenzia delle Dogane, Accise e Monopoli, al fine di consentire il recupero dei diritti evasi, oltre a dover corrispondere una sanzione amministrativa fino a dieci volte i diritti stessi.