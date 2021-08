Sono 32 i punti in mari e laghi italiani che secondo i prelievi di Legambiente risultano inquinati o fortemente inquinati da oltre 10 anni. Sono quelli che l’associazione ambientalista definisce «malati cronici». In Lombardia tra i punti cronici monitorati ci sono: la foce Rio Bolletta a Porto Ceresio (VA) sul Lago Ceresio, la foce del torrente Caldone a Lecco e quella del torrente Cosia a Como sul Lago di Como, la foce del torrente nei pressi del porto di Padenghe sul Garda (BS) sul Lago di Garda, la foce del torrente Boesio a Laveno Mombello (VA) e la foce torrente Bardello a Brebbia (VA) sul Lago Maggiore. Sempre sul Lago Maggiore, ma sulla sponda piemontese, tra i malati cronici c’è la foce del torrente Vevera, ad Arona (NO).