Oltre a Lavena Ponte Tresa , un’altra cittadina di confine che ha salutato favorevolmente l’ordinanza del ministro della Salute è Ponte Chiasso. Nessuna sorpresa, visto che per la quasi totalità degli esercizi commerciali la clientela ticinese rappresenta oltre il 90 percento del totale. «Era ora», ci dice Giuseppe, titolare di uno storico salone da barbiere in via Bellinzona. «Voi ticinesi ci potevate sostituire con un altro barbiere, noi però non possiamo sostituire voi». Dalle parole di Giuseppe si capisce l’importanza della clientela rossocrociata per le attività locali. Come detto, quella ufficializzata ieri è una misura attesa da tempo anche se, ci confida, «ci si poteva muovere prima: si parla tanto di Regio Insubrica e di territorio unico e si blocca la signora che vuole fare la spesa mentre il transito a 70 mila frontaliere è concesso senza limitazioni». Anche a Ponte Chiasso l’esodo dei ticinesi non c’è stato. Per ora. Ma questo primo, minimo accenno di normalità basta a far sorridere il nostro interlocutore: diverse persone hanno passato il confine anche solo per fare due chiacchiere con il proprio barbiere di fiducia, con il barista o con il commerciante di turno. Per mesi, persone così vicine ma allo stesso tempo così lontane.

Ci spostiamo di pochi chilometri e arriviamo nella città di Volta. Neppure le rive del lago di Como sono state prese d’assalto. «Non ci aspettavamo una calata da nord. Chi aveva necessità di venire da noi si è già organizzato negli scorsi giorni», spiega il presidente di Federmoda Marco Cassina, che incontriamo nel suo negozio in Piazza del Duomo. E infatti, i locali che si affacciano sulla cattedrale comasca sono sì pieni, ma non gremiti. Insomma, un classico pomeriggio di sole come tanti. In ogni caso, la nuova ordinanza «era una misura attesissima e non ci credevamo quasi più». In particolare, afferma, «perché era assurdo che 70 mila frontalieri potessero passare senza problemi mentre chiunque altro no. L’epidemia è un problema territoriale che riguarda tutti». Ovviamente l’apertura del Ministero della Salute non è la panacea di tutti i mali. Ma un passo avanti, quello sì. Va detto che a Como la clientela ticinese rappresenta il 30-50 percento del totale, quindi l’impatto di questi mesi di limitazioni non è stato lo stesso di realtà come Ponte Chiasso. Facile dunque comprendere come la fascia dei 60 chilometri sia stata pensata proprio per favorire questa realtà «con l’acqua alla gola da mesi».