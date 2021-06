La possibilità di muoversi liberamente a cavallo del confine non fa il pieno di consensi. Il via libera deciso mercoledì dal ministro della Salute italiano Roberto Speranza ha fatto felici i molti ticinesi che non vedevano l’ora di varcare la frontiera senza più l’obbligo di doversi sottoporre al tampone. E, allo stesso modo, ha permesso ai commercianti delle zone di confine di tirare un sospiro di sollievo, dopo un anno senza clienti svizzeri. Tutto bene, dunque? Non proprio. La decisione di Roma, infatti, fa storcere il naso al Consiglio di Stato ticinese. «La problematica è stata discussa in Governo, dato che pone alcune domande sulla sua tempestività», ci ha confermato Francesco Quattrini, delegato cantonale per le relazioni esterne. «Tra meno di un mese, infatti, verrà introdotto il pass UE che permetterà di uniformare le regole per gli spostamenti tra i vari Paesi. Ma l’Italia ha di nuovo deciso di muoversi in anticipo e in maniera unilaterale». Il Consiglio di Stato, dopo averne discusso al suo interno, ha deciso che solleverà il tema lunedì, in occasione dell’incontro previsto a Berna con il consigliere federale Ignazio Cassis e con la deputazione ticinese alle Camere federali.

Le lettere a Berna

Il Cantone, ricordiamo, durante la seconda ondata della pandemia ha più volte chiesto alla Confederazione che le misure ai due lati della frontiera venissero maggiormente coordinate. Inviando varie missive a Berna, il Governo aveva infatti chiesto a più riprese di intercedere presso le autorità italiane per cercare di coordinare l’introduzione oppure l’allentamento dei provvedimenti per fronteggiare la pandemia. «Invece, negli ultimi tre mesi le misure, in Ticino e in Lombardia, sono sempre state poco omogenee. Basti ricordare che quando la Lombardia passava in zona gialla, qui rimanevano in vigore le restrizioni nel campo della ristorazione», evidenzia Quattrini. Ma gli appelli dell’Esecutivo sono rimasti finora inascoltati. «E una volta di più, ci troviamo di fronte a una misura voluta dall’Italia, che però tocca anche noi», prosegue il delegato per le relazioni esterne.

Chi resta escluso

Non è però solo un problema di «unilateralità». Secondo Bellinzona, il provvedimento firmato dal ministro Speranza «presenta anche elementi discriminatori». Già, perché «chi abita a più di 60 chilometri dalla frontiera si trova escluso da questa facilitazione. E magari avrebbe ragioni impellenti per varcare il confine, come ad esempio l’accudimento di un genitore che necessita assistenza». Non solo. La normativa è piuttosto «cervellotica»: «Si considerano i 60 chilometri dal proprio domicilio, sì, ma non viene specificato se siano da considerare in linea d’aria o sulla rete stradale. Inoltre, con la nuova ordinanza i ticinesi vengono esonerati dal tampone, è vero, ma rimane in vigore l’obbligo di compilare un formulario di tracciamento elettronico, il cosiddetto digital Passenger Locator Forms. Insomma, è tutt’altro che un via libera totale, e non so quanti lo abbiano pienamente inteso».

Senza test, ma con il formulario

La nuova ordinanza, che dovrebbe valere fino al 30 luglio, stabilisce che i cittadini svizzeri che abitano entro i 60 chilometri dal confine possano recarsi in Italia senza tampone per un massimo di 24 ore. Lo stesso vale per gli italiani, che potranno varcare il confine elvetico con le stesse modalità, e, come recita l’ordinanza, per tutte le persone che vivono nel raggio di 60 chilometri, indipendentemente dalla nazionalità. Attenzione però, perché dal 24 maggio è obbligatorio compilare un formulario di tracciamento elettronico, necessario per «chiunque faccia ingresso in Italia dall’estero per una qualsiasi durata, a bordo di qualunque mezzo di trasporto». Il documento digitale sostituisce di fatto l’autocertificazione cartacea, che può essere comunque utilizzata «in casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici». Il formulario dovrebbe progressivamente essere adottato anche dagli altri Paesi europei, ma al momento l’Italia è il primo e unico Stato a utilizzarlo. Le istruzioni per compilare il modulo si trovano sul sito del Ministero della Salute.

