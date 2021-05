Si è presto spenta l’euforia dei commercianti comaschi per l’annuncio dello stop, dalla mezzanotte di oggi, alla mini-quarantena per i cittadini Schengen, tra cui gli svizzeri, che entrano in Italia. Questo perché l’ordinanza a firma del ministro della Salute Roberto Speranza ha messo nero su bianco il fatto che nel Belpaese si può entrare unicamente con il tampone molecolare o antigienico negativo entro le 48 ore precedenti, escludendo quindi, di fatto, il via libera a persone vaccinate e guarite dalla COVID-19.

«Una beffa», insomma, per turismo, commerci e attività nelle zone a ridosso del confine, scrive oggi La Provincia riportando l’opinione, tra gli altri del presidente dell’Associazione italiana Comuni di Frontiera, Massimo Mastromarino: «Siamo alla follia. È semplicemente aberrante che all’interno della stessa norma, si consideri valido un certificato relativo ad un tampone negativo e non un certificato di vaccinazione o di avvenuta guarigione», scrive in una nota.

©VareseNews

Intanto si moltiplicano i gesti di protesta: a Lavena Ponte Tresa ieri pomeriggio i commercianti si sono messi letteralmente in mutande davanti alla dogana per manifestare il disappunto verso «questo evidente controsenso normativo» e a Ponte Chiasso in mattinata i commercianti si sono riuniti per valutare il da farsi.

«Siamo tutti molto arrabbiati e delusi - ha detto un commerciante di Ponte Chiasso al quotidiano comasco - . Impedire a chi è stato vaccinato o a chi è guarito dal Covid nei sei mesi precedenti significa mortificare ulteriormente decine di attività che da mesi non vedono un cliente ticinese». Tutti i potenziali clienti dei negozi e delle attività di confine dovranno quindi sottoporsi al tampone prima di varcare il confine. Resta da vedere se questo sarà un dissuasore. Già negli scorsi giorni e il giovedì dell’Ascensione sono state notate lunghe code in uscita verso l’Italia ai valichi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata