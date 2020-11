È passata la metà di novembre ma le farmacie lombarde non sanno ancora quante dosi di vaccino anti-influenzale potranno avere dalla Regione da poter vendere privatamente ai cittadini che non rientrano nelle categorie a rischio o che ne hanno diritto gratuitamente. Sono attese novità in tal senso tra oggi e domani, come conferma all’agnezia di stampa italiana ANSA la presidente di Federfarma Lombardia, Anna Rosa Racca.