A causa di un incendio nel seminterrato della stazione di Como San Giovanni, che ha danneggiato alcuni sistemi elettrici del quadro per la segnalazione dei convogli, dalle cinque di stamattina la circolazione dei treni sulla linea fra Milano e Chiasso è rallentata, con anche diverse cancellazioni.

«I tecnici di RFI - spiega una nota - sono a lavoro per ripristinare la piena funzionalità della stazione Como San Giovanni, che è aperta al pubblico anche se al momento i treni non effettuano la fermata». La riattivazione della stazione è prevista per domani.