Due auto e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti intorno alle 14.00 di oggi in un incidente lungo l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, nel tratto tra Origgio e Uboldo, in provincia di Varese.

Sul posto - indica l’Azienda regionale emergenza urgenza in una nota - sono presenti elisoccorso, due automediche e cinque ambulanze, oltre a vigili del fuoco, polizia stradale e Agenzia di tutela della salute (Ats).

Autostrade per l’Italia segnala quattro chilometri di coda sull’A9 in direzione Lainate tra Turate e Uboldo e rallentamenti in direzione Svizzera causati dai curiosi.