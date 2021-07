Nei giorni scorsi, militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Olgiate Comasco hanno intercettato presso il valico stradale di Bizzarone valuta non dichiarata per un valore complessivo di oltre 150 mila franchi.

«Tre distinte operazioni», segnala il Comando provinciale Como in un comunicato, hanno permesso di rivenire «all’interno dei veicoli di alcuni soggetti, transitanti in ingresso Stato, oltre 49.000 euro in contanti non dichiarati». La normativa del caso, sottolineano le Guardie di Finanza, «impone l’obbligo per i soggetti che oltrepassano la linea di confine di dover preventivamente dichiarare il transito di valuta eccedente il limite di 10.000 euro. In assenza della prevista dichiarazione, si rischia di dover pagare pesanti sanzioni o addirittura subire il sequestro amministrativo di parte della somma trasportata. A fronte di tale violazione, i tre trasgressori hanno proceduto a versare, immediatamente, l’importo dovuto avvalendosi dell’istituto dell’oblazione che consente di usufruire di una riduzione delle sanzioni».