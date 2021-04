«La decisione del Governo di favorire la graduale riapertura delle attività commerciali, delle attività culturali e sportive, di consentire gli spostamenti, di favorire la ripresa economica e la socialità, attraverso l’istituzione della Zona Gialla, a partire da lunedì 26 Aprile, costituisce un provvedimento incisivo anche per i Comuni di Confine, solo se accompagnata alla volontà di riaprire le frontiere». Inizia così una nuova lettera firmata dal sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino indirizzata al premier italiano Mario Draghi. «Chiediamo pertanto, in analogia a misure simili già assunte nelle zone di frontiera, di consentire l’ingresso nel territorio nazionale, nella fascia territoriale di 20 km dal confine, anche a coloro che risiedono oltre il confine svizzero, senza necessità di effettuare tampone molecolare, come già per altro previsto per i lavoratori frontalieri» si legge ancora nella missiva. «Questa misura e quelle già annunciate dal Governo sono decisive per la ripresa economica dei nostri territori».