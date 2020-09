«Il fango che sta arrivando su di me è davvero non giustificato». Così l’assessora alle Politiche sociali di Como Angela Corengia reagisce ai duri attacchi ricevuti dopo essere finita nell’occhio del ciclone per un filmato che la mostra mentre toglie la coperta ad un senzatetto di fronte all’ex chiesa di San Francesco. Carengia si difende parlando di «informazioni non corrette e diffuse “ad arte” per attacchi a questa Amministrazione».

Stando a quanto spiegato dalla donna, infatti, «tre volte la settimana assistiamo alle operazioni di pulizia a San Francesco. Il compito dell’assessore Negretti e mio è quello di fare in modo che coloro che trascorrono la notte sotto il porticato liberino temporaneamente l’area per consentire pulizia e sanificazione, anche nel loro interesse». L’assessore prosegue spiegando che di solito «sveglio con un “buongiorno ragazzi” e un “per favore puoi alzarti?” gli ospiti e capita che l’invito debba essere più volte reiterato. Gli operatori attendono pazientemente che tutti lascino gli spazi e depositino sul prato materassi e quanto ritengono di dover conservare. Succede anche che si concordi con i ragazzi quello che deve essere buttato: lo fanno loro direttamente e talvolta vengono aiutati – con il loro consenso - per accelerare le operazioni».

L’immagine del video - prosegue - «mostra che ho sollevato una coperta e l’ho depositata nel prato (quindi non buttata); quello che non si sente è che gli ho detto che avrei messo io la coperta sul prato, senza alcuna violenza, ma con il mio consueto modo di fare. Sono certa di non aver bisogno di convincere nessuno».

©CdT.ch - Riproduzione riservata