L’Italia soddisfatta per le misure prese dal Ticino

Con una decisione di ieri, il Canton Ticino ha assunto decisioni più restrittive in tema di profilassi da Covid-19 per le attività commerciali, le riunioni e gli assembramenti, le chiese e le scuole. «Ho espresso all’ambasciatrice elvetica a Roma - ha dichiarato oggi il sottosegretario italiano agli Esteri Ivan Scalfarotto, delegato ai rapporti con i Paesi europei - la mia soddisfazione per misure che andranno a rendere più sicura anche la prestazione lavorativa dei nostri frontalieri e l’ho ringraziata, ancora una volta, per le informazioni tempestive che continuiamo a ricevere da Berna, chiedendo, ancora una volta, di assicurare ai lavoratori italiani delle zone di confine il massimo delle garanzie in termini di mobilità e di sicurezza».