Se i controlli in dogana per i frontalieri in entrata in Ticino questa mattina si sono fatti sentire, in serata quelli effettuati ai lavoratori che tornavano in Italia hanno creato non pochi disagi a chi vive oltre confine. Sono numerosissime le segnalazioni su Facebook di automobilisti rimasti letteralmente bloccati nel traffico per ore prima di raggiungere la Penisola. Una utente verso le 22.30 scrive: «Cosa sta succedendo adesso alle dogane di Pizzamiglio e Chiasso? Una mia collega è in fila da oggi alle 16.30 e non c’è verso di passare il confine(...). Una pizzeria vicino a lei sta offrendo acqua e cibo alle persone in fila». Una le fa eco: «Mio figlio è in giro dalle 5 e non è ancora rientrato». Altri segnalano: «Son partito da Lugano alle 17 e sono ancora a Chiasso (alle 22, ndr)». E qualcuno, pessimista, scrive: «Ogni giorno sarà sempre peggio».