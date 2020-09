Il 53.enne tunisino senza fissa dimora che ha accoltellato ieri a Como don Roberto Malgesini ha confessato il delitto. Stando a quanto riporta la Provincia di Como, l’interrogatorio portato avanti dagli inquirenti ha rivelato che l’uomo, già espulso una volta dall’Italia, si sentiva vittima di un complotto che aveva come obiettivo il suo rimpatrio forzato in Tunisia. Armato da mesi di un coltello perché temeva di essere seguito e controllato dalle autorità, il tunisino ieri voleva uccidere qualcuno che, ai suoi occhi, facesse parte di questo piano: non fosse stato don Roberto, sarebbe potuto toccare ai suoi avvocati o al giudice di pace che gestiva il caso legato al suo rientro clandestino in Italia. A tratti vaneggiante durante l’interrogatorio, l’uomo ha anche fornito dettagli agghiaccianti del delitto: «È morto come un cane», avrebbe riferito. Fino a domani il 53.enne tunisino resterà in isolamento nel carcere del Bassone, in attesa che venga confermato il fermo.