Dopo quasi due anni di silenzi costellati solo da battibecchi tra avvocati, la vertenza tra i gerenti e la proprietà della celebre Locanda dell’Isola Comacina per quanto riguarda l’inaspettata chiusura dell’esercizio potrebbe essere arrivata a un punto di svolta. Potrebbe, appunto, perché la prudenza in questa storia non è mai troppa. La diatriba approderà oggi in Consiglio comunale a Tremezzina dopo che l’opposizione aveva presentato una mozione per discutere della questione, visto che i dialoghi precedenti tra Christian Puricelli, figlio dello storico gerente Benvenuto, e Mauro Guerra, rappresentante della Fondazione Isola Comacina, avevano portato a un nulla di fatto. La questione ha quindi assunto a tutti gli effetti i connotati di un caso politico.