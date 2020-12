Nel pomeriggio di domenica, Gallera ha postato sui suoi profili social alcune immagini che lo ritraggono al termine di una corsa in compagnia di quattro amici. Foto che tuttavia mostrano come l’assessore abbia violato le disposizioni previste nel DPCM: nelle zone arancioni - come la Lombardia - l’attività sportiva non si può infatti svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza. Nelle foto postate, invece, l’assessore si trova una volta in via Melchiorre Gioia, a Milano, e altre due in via della Martesana, a Cernusco sul Naviglio, cioè in un altro Comune. Non solo. Stando allo screenshot del GPS, postato sempre da Gallera, sembra che l’assessore sia passato anche da Vimodrone, un altro Comune ancora.