In particolare, dal 31.12.2021 al 9.1.2022 compresi, sono previste le seguenti limitazioni: TILO S10 (Biasca-Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como) • Il servizio TILO S10 è soppresso tra Chiasso e Como San Giovanni, in entrambe le direzioni. TILO S40 (Como-Mendrisio-Varese) • Il servizio TILO S40 è totalmente soppresso tra Como San Giovanni e Varese, in entrambe le direzioni.

Restano inoltre in vigore le misure di protezione per i trasporti pubblici previste delle autorità svizzere e italiane in base al territorio nazionale di riferimento. Alla pagina web https://www.tilo.ch/news/2021/coronavirus-misure-protezione.html sono disponibili tutte le informazioni aggiornate relative alle regole di protezione da rispettare sui trasporti pubblici, sia in territorio svizzero sia italiano.