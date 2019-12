Dopo il mancato rinnovo, a partire dal 1. gennaio, della concessione federale per i bus navetta che collegano il Ticino all’aeroporto di Malpensa, la Giosy Tours ha deciso di chiedere a Berna il permesso per il collegamento notturno. La notizia è stata anticipata dalla RSI che ha inoltre precisato che da metà gennaio la ditta ticinese intende tornare a fornire il servizio tra Lugano e Malpensa anche di giorno, ma unicamente con 8 minivan (per un massimo di 8 passeggeri), che partiranno su chiamata e per i quali non è necessaria la relativa concessione da parte dell’Ufficio federale dei trasporti.