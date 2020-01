La Laglio di George Clooney - il celebre attore vi aveva acquistato Villa Oleadra - è diventata come il circuito automobilistico di Monza, almeno stando al portale internet de la Provincia che riferisce di sorpassi azzardati fino a 160 km/h, limiti di velocità ignorati così come il semaforo rosso per l’attraversamento pedonale e incolumità dei cittadini quotidianamente a rischio. Il tutto sulla strada Regina.

«Oltre agli ormai noti problemi legati alla velocità, ora si rischia anche di essere investiti in uno degli attraversamenti pedonali a chiamata: se alcuni automobilisti rispettano il rosso, altri se ne infischiano e non si fermano, sfiorando l’incidente come accaduto pochi giorni fa», riferisce La Provincia che aggiunge anche le seguenti parole di Roberto Pozzi, sindaco della località: «Arrivano ogni giorno e con maggiore frequenza in questo periodo, le segnalazioni preoccupate da parte di cittadini terrorizzati per la situazione viabilistica della Statale Regina alte velocità, sorpassi azzardati e quel che è peggio (se possibile) passaggi con semaforo rosso agli attraversamenti pedonali semaforizzati».

Pozzi aggiunge inoltre: «Abbiamo installato 4 attraversamenti pedonali semaforizzati per consentire l’attraversamento in sicurezza della Statale che taglia in due le frazioni dividendo il paese in parte alta e parte bassa».

