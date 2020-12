Da domani, Lombardia e Piemonte diventano zone gialle. Per i residenti delle due regioni sarà quindi possibile tornare a spostarsi liberamente all’interno del proprio Comune e tra Comuni diversi - tranne che tra le 22 e le 5 del mattino - e nelle altre regioni gialle. Inoltre, riapriranno i bar e i ristoranti fino alle 18.

Poco invece cambia per i ticinesi che vogliono recarsi nella vicina Penisola. Gli spostamenti sul confine restano «liberi» - come già avviene ora - per motivi di lavoro, di studio o di salute, muniti di autocertificazione.

Da domani al 21 dicembre, chi vuole andare in Lombardia per turismo o per fare visita ai propri cari deve invece presentare un’attestazione che confermi di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nella Penisola, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo. Chi non lo presenterà, all’arrivo in Italia dovrà sottoporsi all’isolamento fiduciario per 14 giorni.

Allo stesso modo - ci conferma la Prefettura di Como -, fino al 21 dicembre un cittadino italiano che si sposta in Svizzera per far visita a un parente, al rientro in Italia dovrà sottoporsi al tampone o mettersi in isolamento fiduciario.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono previste ulteriori restrizioni per scongiurare gli assembramenti del periodo delle feste e per evitare la fuga verso le località di vacanza. Per chi entra in Italia dalla Svizzera (esclusi i motivi di lavoro e le comprovate necessità) è prevista la quarantena.

Qui il testo completo della normativa anti-COVID per il rientro dall’estero (con tutti i Paesi e le varie eccezioni).

