Un anno e 10 mesi di carcere è la pena inflitta dal Tribunale di Como a una maestra di 44 anni, in servizio in un asilo di un quartiere comasco, denunciata quattro anni fa da alcuni genitori.

Del caso si erano occupati gli agenti della Squadra mobile che avevano posizionato, all’insaputa delle insegnanti, una telecamera all’interno dell’asilo. Le immagini avevano ripreso l’insegnante mentre portava fuori dalla classe uno degli alunni tenendolo per un orecchio e registrato urla verso i piccoli costretti a stare in silenzio e immobili al banco per diversi minuti. La Procura non aveva mai preso alcun provvedimento a carico della maestra che ha sempre negato le accuse.